I controlli della polizia a Nuoro.

Troppi ubriachi nella strada nel Nuorese. Secondo gli ultimi controlli effettuati dalla polizia nel territorio, in soli due weekend sono state 18 le persone fermate perché alla guida in stato di ebbrezza. In tre casi sono stati sottoposti a sequestro i veicoli dei conducenti.

Quattro persone fermate guidavano con un tasso di ebbrezza superiore a 1.50 g/l e in uno addirittura a 2.35 g/l. In totale, sono state 7 le pattuglie e 18 agenti impiegati nelle operazioni dei giorni scorsi, supportati da un camper specializzato gestito da un medico e personale sanitario della polizia di stato che, nell’occasione, ha effettuato 5 screening per l’utilizzo degli stupefacenti. Uno di questi ha dato esito positivo. In un altro caso, invece, un automobilista si è rifiutato di sottoporsi al controllo e, per questo motivo, è stato sanzionato con il ritiro della patente e la confisca del veicolo.

La polizia sottolinea ancora che l’obiettivo dei controlli, principalmente preventivi, è solo quello di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre il numero delle vittime della strada. “E’ impensabile nel 2023 – dichiara il comandante della polizia stradale di Nuoro Leo Testa – con quelle che sono le notizie di cronaca giornaliera di livello nazionale in merito a gravissimi incidenti mortali e al coinvolgimento anche di persone ignare che vengono travolte da persone che guidano in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica da stupefacenti, che ci siano in una provincia come questa, caratterizzata da una viabilità stradale particolare e da un andamento orografico, che comporta difficoltà di movimento, che ci siano ancora persone che si mettono alla guida in queste condizioni e con la presenza di quel tasso alcolemico alla guida”.

