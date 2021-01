Approvato il piano casa in Sardegna.

Via libera in Sardegna al tanto discusso piano casa. Il disegno di legge 108 è stato approvato con 51 presenti, 50 votanti, favorevoli 31, contrari 19 e un astenuto.

La norma prevede incrementi volumetrici fino al 50% per gli alberghi oltre i 300 metri dal mare. Nessun aumento volumetrico invece nella fascia di tutela integrale dei 300 metri. In questo caso si potrà demolire e ricostruire senza nessun aumento volumetrico. Passa anche l’emendamento presentato dal Partito Democratico per tutelare la fascia di 300 metri dalle zone umide.

Novità anche sulle aree dell’agro: entro i mille metri dal mare potranno costruire solo gli agricoltori professionisti proprietari di almeno un ettaro, mentre gli hobbisti potranno costruire solo oltre tale limite.

