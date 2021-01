Forte vento e mareggiate a Olbia e in Gallura: prorogata l’allerta meteo

Prorogata l’allerta della Protezione civile anche per domani.

Continua a creare problemi il forte vento su Sassari e provincia anche ai collegamenti marittimi. Questa notte la nave Janas della compagnia Tirrenia in partenza da Genova non ha raggiunto Porto Torres come previsto ma ha attraccato al porto di Olbia. Nella giornata di oggi invece sono stati sospesi i collegamenti tra la Corsica e Santa Teresa di Gallura.

La Protezione civile intanto ha prorogato l’allerta meteo anche per tutta la giornata di domani. Il vento da nord-ovest sulla Sardegna si manterrà forte sulle coste esposte e sui rilievi fino alla sera di oggi, mentre domani rimarrà forte solo sulle coste esposte, e subirà un’attenuazione ulteriore dalla sera. Oggi e fino alle prime ore di domani sono previste mareggiate sulle coste occidentali e settentrionali della Sardegna esposte a nord-ovest, con graduale attenuazione dei fenomeni durante la rimanente parte della giornata di domani.

La Protezione civile ricorda alla popolazione di prestare la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobiIe o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo: prestare particolare attenzione nei tratti stradali pid esposti, come quelli aII’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre e opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.



Sulle zone costiere, alla forte ventilazione é associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela neII’avvicinarsi al litorale o nel percorrere Ie strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e I’uso delle imbarcazioni.

