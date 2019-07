Orgogliosa la sezione AIA di Olbia in cui è cresciuto.

Nella conferenza stampa dell’Associazione Italiana Arbitri che si è svolta oggi presso la sala stampa del Consiglio Federale in Roma, via Gregorio Allegri 14, sono stati presentati i nuovi organici arbitrali.

Nell’organico della Can A, relativo agli arbitri di calcio di Serie A, sono stati dismessi due arbitri per sopraggiunti limiti di età, si tratta di Luca Banti e Paolo Silvio Mazzoleni. Li sostituiranno Piccini Marco della sezione di Forlì, e Antonio Giua, della sezione di Olbia.

Giua, ingegnere di Calangianus classe 1988, arbitro effettivo dalla stagione 2002/2003, dopo due anni di anzianità nell’organico della Can B – arbitri della Serie B – all’età di 31 anni entra a far parte dell’organico della Can A – arbitri di Serie A -, composto da 21 arbitri effettivi.

“Apprendiamo la grandiosa notizia che promuove il nostro associato Antonio Giua nella massima serie Nazionale – Serie A – scrive la sezione Aia di Olbia in un comunicato -. Dopo due stagioni di appartenenza alla CAN B, Antonio è promosso in A!! In queste 2 stagioni Antonio aveva collezionato 5 presenze nella massima Serie. Ad Antonio, oltre ai complimenti, un enorme grazie da parte del Presidente di Sezione – Serafino Ruoni – e da tutti gli Associati della Sezione di Olbia“.

