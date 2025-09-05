Nasce L’Asd Hermaea Olbia che punta tutto sulle giovani

Nasce la Asd Hermaea Olbia.

A Olbia è nata l’ASD Hermaea Olbia, fondata nel luglio 2025 con l’obiettivo di rilanciare il settore giovanile e offrire nuove opportunità di crescita alle ragazze che scelgono di avvicinarsi a questo sport. Alla base del progetto c’è la volontà di creare un percorso formativo che non si limiti alla pratica agonistica, ma che diventi anche esperienza educativa e sociale.

L’associazione, senza scopo di lucro e animata da un forte spirito volontario, intende accompagnare le giovani atlete in un cammino che unisca allenamento tecnico, impegno e valori condivisi. Inclusione, rispetto, senso di appartenenza e competizione sana sono i principi che guidano l’attività quotidiana, nella convinzione che lo sport rappresenti un tassello fondamentale nella crescita personale delle nuove generazioni.

Hermaea Olbia vuole quindi proporsi come punto di riferimento per le famiglie e per tutte le ragazze appassionate di volley, offrendo un ambiente positivo dove sviluppare talento e passione, ma anche la capacità di affrontare sfide e superare i propri limiti. Un progetto che punta a rafforzare il legame tra sport e comunità, contribuendo a costruire il futuro della pallavolo olbiese.

La visione della nostra Società è fondata sulla crescita delle atlete, sulla formazione di qualità e sulla passione autentica per la pallavolo. Desideriamo tutelare un patrimonio sportivo costruito negli anni da tecnici, dirigenti e famiglie, e soprattutto desideriamo offrire alle nostre ragazze un ambiente sano,

stimolante e professionale in cui continuare a crescere. L’ASD HERMAEA VOLLEY è la naturale evoluzione di un progetto territoriale importante e nasce dal desiderio di Dirigenti che hanno dato molti negli anni passati e che oggi continueranno ad esserne ancora il cuore pulsante del settore giovanile.

Alla guida dell’associazione il presidente esecutivo Marco Cuguttu. Vicepresidente e coordinatore generale Salvatore Farina; direttore generale amministrativo e finanziario Luigi D’Errico; direttrice tecnica e responsabile area sportiva Jenny Barazza; responsabile logistica, trasferte e materiale tecnico Maria Nappo; segreteria amministrativa e tesseramento Elena Decandia; dirigenti esecutive Rosanna Parriciatu, Valentina Pons, Maria Luisa Manunza e Federica Loi.

Tra i promotori di questo progetto figura Jenny Barazza, ex atleta della Nazionale italiana, olimpionica e protagonista per anni in Serie A. Oggi è parte attiva del direttivo e guida tecnica della società: un punto di riferimento per staff e atlete, impegnata a trasmettere con passione la propria esperienza e i valori dello sport vero con la sua JBA Jenny Barazza Academy. Nomi importanti e conosciuti sono i nostri allenatori Ilaria Podda ed Ezio Giunta. Preparatore atletico Antonio La Licata.

Otto squadre.

Sono otto le squadre dell’Hermaea Olbia iscritte ai campionati FIPAV: Under 12, Under 13, Under 14, due formazioni Under 16, Under 18, Serie D giovanile e Prima Divisione. Le atlete tesserate sono oltre 120, con un’età compresa tra gli 8 e i 20 anni, e già quattro di loro sono state selezionate per il Trofeo delle Regioni 2025. A guidarle c’è uno staff tecnico qualificato e multidisciplinare, impegnato a seguire ogni fase del percorso sportivo.

Il progetto educativo dell’associazione si fonda su un approccio completo: preparazione atletica seguita da un professionista, presenza settimanale di uno psicologo e mental coach sportivo, educazione alla disciplina e al gioco di squadra, oltre a un lavoro tecnico individualizzato pensato per favorire lo sviluppo globale di ogni atleta.

L’ASD Hermaea Olbia guarda al futuro con entusiasmo e cerca sostenitori e sponsor che possano contribuire a far crescere la società e a garantire continuità a un progetto sportivo che unisce passione, formazione e inclusione.

