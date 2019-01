Il Budoni Calcio a 5 impegnato contro la capolista per le Final Four

Il programma della prossima giornata.

Terminato il girone d’andata, la sosta vede impegnate per le Final Four di Coppa Italia le squadre classificate nelle prime 4 posizioni dei girone A e B della Serie C2 Regionale Calcio a 5.

Anche questa stagione, la Gallura sarà rappresentata dal Budoni Calcio a 5. Domani alle ore 17.30 i Galluresi saranno impegnati ad Ales contro la capolista del Girone B. Il primo scontro stagionale ha visto prevalere l’Ales che in quel di Siniscola ha battuto i Bianco Blu per 7 a 5. Si prospetta una bella gara con i favori dei pronostici per i padroni di casa.

Programma quarti di finale:

Ales vs Budoni C5

Audax Algherese vs Futsal Alghero

Cus Cagliari vs Dym Sport

Sebastiano Ussana vs Virtus S. Sperate

