Calcio, l’Arzachena Academy vince in casa contro il Savoia

Vittoria di misura per gli smeraldini.

L’Arzachena Academy vince 1 a 0 contro il Savoia. Il primo tempo termina 0 a 0. È Rossi ad inizio ripresa a trovare il gol che consente agli smeraldini di conquistare tre punti d’oro contro un quotato Savoia.

Nell’ultimo quarto d’ora di gara, in 10 per l’espulsione di Ungaro, i ragazzi di mister Cerbone hanno difeso con le unghie e con i denti il risultato riuscendo a portare a casa l’intera posta in palio. Giovedì gli smeraldini affronteranno i laziali del Team Nuova Florida.

ARZACHENA ACADEMY 1 vs SAVOIA 0



Arzachena: 1 Ruzittu, 5 Ungaro, 6 Majid (40′ s.t. Fusco), 8 Olivera, 9 Kacorri (40′ s.t. Defendi), 10 Molino (27′ s.t. Pinna), 13 Congiu A., 17 Rossi (43′ s.t. Marinari), 21 Manca, 27 Dore, 30 Pandolfi (27′ p.t. Bellotti). A disposizione: 22 Al-Tumi, 2 Pinna, 11 Loi, 16 Fini, 19 Bachini, 20 Bellotti, 23 Marinari, 26 Fusco, 32 Defendi. Allenatore: Cerbone

Savoia: 1 Esposito, 5 Liccardo (8′ s.t. Caso Naturale), 6 Poziello, 10 Fornito (1′ s.t. Tarascio), 17 Caiazzo (24′ s.t. Correnti), 21 De Rosa (32′ s.t. D’Ancora), 29 Depetris, 33 Manca Kouadio, 55 Cipolletta (16′ s.t. Letizia), 68 Stallone, 99 Kyeremateng. A disposizione: 12 Cannizzaro, 2 Cirillo, 4 D’Ancora, 8 Tarascio, 9 Letizia, 11 Correnti, 14 Prevete, 72 D’Auria, 77 Caso Naturale. Allenatore: Ferraro

Marcatori: 6′ s.t. Rossi (A)

Ammoniti: Ruzittu (A), Olivera (A), Kacorri (A), Liccardo (S), Poziello (S)

Espulsi: Ungaro (A)

Recupero: 2′ p.t. – 6′ s.t.

