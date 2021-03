La chiusura della scuola a Tempio.

Il sindaco di Tempio Gianni Addis comunica di essere stato appena informato dal Servizio di Igiene Pubblica e dalla Dirigente scolastica Concetta Cimmino, che nel liceo Dettori sono stati registrati due casi di positività di cui uno appartiene alla variante inglese, mentre altri due casi sono in osservazione. Il Servizio di Igiene precisa che in questi casi il tracciamento per tutte le persone coinvolte tra alunni e personale scolastico richiede molto tempo e che pertanto ci potrebbe essere il rischio di non riuscire a bloccare l’estendersi del contagio.

È evidente che la presenza della variante inglese comporta l’adozione e di misure ancora più stringenti e di massima cautela. Pertanto, nonostante i numeri dei positivi siano limitati, davanti a casi di variante e nell’impossibilità di procedere ad un tracciamento immediato, il sindaco ha ritenuto sia assolutamente necessario chiudere la scuola per poter affrontare e gestire nella massima sicurezza la situazione, onde prevenire il più possibile rischi di contagio.

“Seppure a malincuore – ha infatti dichiarato il sindaco Addis – sto per adottare un’ordinanza per la chiusura di tutte le classi del liceo Dettori, dal lunedì 29 marzo a mercoledì 31 marzo, salvo proroghe dopo la fine delle vacanze pasquali da valutare a seconda degli sviluppi che ci saranno. Per tutti gli studenti del Liceo Dettori, da domani le lezioni proseguiranno a distanza (DAD)”. Dopo l’evidente rallentamento della curva dei contagi del periodo scorso, la notizia desta molta preoccupazione. “Non conosciamo molto delle varianti del virus – prosegue il primo cittadino – ma sappiamo che il contagio e la diffusione sono più rapidi e colpiscono di più i giovani”.

(Visited 343 times, 343 visits today)