Le misure possibili nel nuovo decreto.

Tra qualche giorno il governo del premier Mario Draghi dovrebbe emanare il nuovo decreto che sostituirà quello attuale, in vigore fino al 6 aprile. Non ci saranno sostanziali novità per la Sardegna, che non si è dovuta adeguare all’obbligo della didattica a distanza per i bambini e ragazzi fino alla prima media.

A spaventare maggiormente i lavoratori sono i possibili provvedimenti che riguardano gli esercizi commerciali che potrebbero restare chiuse fino al 1 maggio. Si parla in particolare di bar e ristoranti e ovviamente per tutte le altre attività che non hanno mai riaperto, come palestre e cinema.

In sostanza per tutto il mese di aprile il rischio sarà quello di avere solamente zone rosse o arancioni, con tutte le regole previste per ognuna di queste fasce. Chiaramente tutto dipenderà dall’andamento epidemiologico, ma allo stato attuale il governo pare non intenzionato a ripristinare nemmeno la zona gialla.

