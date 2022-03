Calcio, brutta sconfitta per il Porto Rotondo contro il Sant’Elena

I quartesi vincono 5 a 0.

Il Porto Rotondo interrompe la serie di 4 vittorie consecutive con una brutta sconfitta per 0 a 5 contro il Sant’Elena Quartu. A Villa San Pietro gli uomini di Marini passano in svantaggio già al 6′ su calcio di rigore. Episodio contestato dai biancazzurri di Olbia, per via del contrasto, considerato dubbio. Dal dischetto il capitano dei verdi Falciani non sbaglia. Il Porto Rotondo organizza una reazione con Bruno – tiro di poco fuori – con Luciano, che di testa su calcio d’angolo, sfiora il palo – ancora con Bruno – il cui tiro al volo è stato prontamente respinto da Tirelli. Ma al 36′ il Sant’Elena raddoppia con Pilosu, e il risultato non varia fino alla pausa.

Al 6′ del secondo tempo arriva già il 3 a 0 con Luca Caboni, in contropiede. Lo stesso Caboni al 22′ segna il gol del 4 a 0. Nell’azione i galluresi lamentano un tocco di mano irregolare da parte di Caboni. Al 38′ Muzzu, nel tentativo di spazzare via dall’area il pallone appena respinto da Deiana sul palo, mette il pallone dentro la propria porta per il 5 a 0 finale. Il Porto Rotondo ha giocato parte del secondo tempo in 10 uomini, per via dell’espulsione di Simone Piemonte.

Non cerca alibi Simone Marini, allenatore del Porto Rotondo: “Forse il rigore dell’1 a 0 poteva non starci, ma il risultato sta anche stretto al Sant’Elena, perché poteva finire anche in maniera molto peggiore per noi, il passivo è stato limitato dalle grandi parate di Fabrizio Deiana. Partita senza storia, onestamente. Abbiamo sbagliato completamente l’atteggiamento, molto morbidi, spero inconsciamente, non ci siamo aiutati, in campo. Siamo venuti forse pensando di avere già ottenuto qualcosa che invece non abbiamo ancora ottenuto, perchè c’è ancora tanto da sudare, e partite difficilissime. Quando si perde in questo modo non si può parlare dell’arbitraggio, la colpa è solo nostra. Spero che serva come monito di come possiamo essere brutti se non siamo con la concentrazione e l’umiltà al massimo. Se ci complichiamo la vita come oggi, diventa difficile. Abbiamo un difetto su cui devo lavorare: quando uno dei nostri è in una giornata negativa, riesce a trasmetterla a tutti gli altri, e diventa collettiva. Non faremo un dramma della partita di oggi, come non lo abbiamo fatto in passato nei momenti peggiori. Dovremo rimboccarci le maniche e allenarci bene per essere pronti la settimana prossima contro un’altra corazzata, la Ferrini, e affrontarla con tanta umiltà”.



SANT’ELENA QUARTU

Tirelli, Delogu, Grimbaum, Fideli, Mura, Falciani, Pilosu, Ruggeri, Cogotti, Caboni, Sitzia. In panchina: Murru, Capelli, Mboup, Biondi, Cappai, Cannas, Zuddas, Casciello, Marongiu. Allenatore: Dessì

PORTO ROTONDO

Deiana, Bassu, Luciano, Saggia, Muzzu, Spano, Seddaiu, Bruno, Mulas, Pala, Murgia. In panchina: Melis, Le Rose, Pinna, Piemonte, Degortes, Vitiello, Delogu, Deiana, Capuano. Allenatore: Marini.

Reti: 6′ Falciani, 35′ Pilosu, 6’2t Caboni, 22’2t Caboni, 38′ aut. Muzzu.

Ammonizioni: Falciani (S), Capelli (S), Murgia (P), Seddaiu (P), Spano (P), Luciano (P).

Espulsioni: Piemonte(P).