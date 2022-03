L’incidente questa sera a Golfo Aranci.

Incidente mortale poco dopo le 18 a Golfo Aranci, sulla strada provinciale 82, in prossimità di Sos Aranzos. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada e una donna di 74 anni, che si trovava in auto con la figlia, è rimasta uccisa.

Al momento non è ancora chiara dinamica, ma a causare l’incidente potrebbe esserci stato un problema ad una gomma dell’auto. Secondo una prima ricostruzione il mezzo uscito dalla carreggiata, ha sbattuto su un roccione, piombando poi sulla strada e scontrandosi con un’altra vettura che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per la donna, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la figlia, trasportata all’ospedale di Olbia: per lei si sospetta la frattura di entrambe le caviglie.

Al momento la strada è chiusa. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Olbia ha collaborato coi sanitari del 118 e ha messo in sicurezza l’area dell’incidente. Presenti sul posto anche i carabinieri.