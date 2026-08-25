Anche in Gallura l’allerta caldo

Allerta caldo in Gallura per una nuova fase di temperature molto elevate. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per le alte temperature valido dalle 10 di mercoledì 26 agosto fino alle 9 di sabato 29 agosto. Il fenomeno interesserà inizialmente i settori occidentali della Sardegna per poi estendersi progressivamente al resto dell’Isola.

Il grande caldo durerà diversi giorni

L’avviso segnala temperature massime diffusamente superiori ai 37 gradi, con picchi fino a 42-44 gradi nelle zone interne. Il caldo non riguarderà soltanto le ore diurne. Anche le temperature minime resteranno elevate, con valori superiori ai 24-25 gradi su gran parte della Sardegna. In Gallura l’effetto sarà diverso tra la fascia costiera e le zone più interne. I dati ARPAS indicano per mercoledì 26 agosto una massima di 33 gradi a Olbia e di 37 a Tempio. Il caldo aumenterà nella giornata di giovedì 27 agosto. A Olbia la temperatura massima prevista raggiunge i 35 gradi, mentre a Tempio arriva a 35. I valori più estremi saranno comunque concentrati soprattutto nelle aree interne della Sardegna. L’avviso regionale riguarda infatti una fase di caldo particolarmente intenso che raggiungerà la sua maggiore estensione tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto.

Protezione civile, attenzione alle ore più calde

L’allerta per le alte temperature comporta anche alcune raccomandazioni alla popolazione. La Protezione civile invita soprattutto le persone più vulnerabili a evitare l’esposizione al caldo nelle ore centrali della giornata. Particolare attenzione viene richiesta per anziani, bambini piccoli, persone non autosufficienti e persone che assumono regolarmente farmaci. Le precauzioni riguardano anche chi svolge lavori pesanti o attività fisica all’aperto.

Tra le indicazioni ci sono una corretta idratazione, pasti leggeri e la protezione degli ambienti domestici dall’irraggiamento diretto del sole. È inoltre consigliato indossare abiti leggeri e chiari e limitare l’attività fisica nelle ore più calde. L’avviso della Protezione civile resterà valido fino alle 9 di sabato 29 agosto. La Gallura si prepara quindi a diversi giorni di caldo intenso, all’interno di una fase che interesserà progressivamente tutta la Sardegna.

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