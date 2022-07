Calcio giovanile, l’Academy Porto Rotondo resta a Olbia

La società sportiva resterà punto di riferimento per i giovani olbiesi.

La società sportiva Academy Porto Rotondo proseguirà e consoliderà a Olbia l’attività sportiva di base ed agonistica del settore giovanile, con l’intento di migliorare gli obiettivi già raggiunti durante la stagione precedente, per traguardi sportivi di categoria e per perseguire l’accreditamento come “Scuola Calcio Èlite“.

Il percorso dell’Academy proseguirà a tutti i livelli giovanili anche nell’imminente nuova stagione: Juniores – ragazzi classe 2004/2005, Allievi – ragazzi classe 2006/2007, Giovanissimi – bambini classe 2008/2009, Esordienti – bambini classe 2011/2010, Pulcini – bambini classe 2012/2013, Primi calci – bambini classe 2014/2015, Piccoli amici – bambini classe 2016/2017.

Sullo sfondo degli obiettivi sportivi, rimane la vocazione della società, nata per affiancare l’ex settore giovanile del Porto Rotondo, di consolidare il messaggio sportivo e sociale legato ai propri colori, accompagnando in un percorso di crescita i ragazzi e i bambini all’esordio tra i “grandi”, nello sport e nella vita.

L’approdo sportivo naturale della carriera dei tesserati dell’Academy, alla fine del percorso, sarà nella neonata società US San Teodoro – Porto Rotondo. La dirigenza dell’Academy continuerà a essere formata da Marco Piemonte, Umberto Bonino, Gianluca Derosas, Roberto Vitiello, Silvio Fresi, Rossella Valdarchi, Gigi Sanna, Ottavio Bassu, Simone Bolognesi, Gianni Cabiddu, Giuseppe Di Carlo.