L’estate di fine ottobre in Gallura: bagnanti in spiaggia e sole caldo

Spiagge ancora frequentate in Gallura.

A fine ottobre la Gallura rivive una seconda estate. Le spiagge sono tornate ad essere frequentate da turisti e residenti, i quali non esitano a concedersi il loro bagno autunnale. E’ un’atmosfera che certamente non può essere paragonata al pienone di Ferragosto, ma che è insolita per la stagione, spesso più piovosa e più fresca.

Quest’anno il meteo ha dato una tregua estiva alle forti piogge che avevano preceduto questa settimana. Una pausa di caldo decisamente estivo, poiché le temperature superano i 25 gradi, dove in certe zone della Sardegna la colonnina di mercurio ha raggiunto anche i 30 gradi. E’ stata un’estate calda quella del 2022, dove le temperature hanno superato anche i 40.

Una delle stagioni più calde degli ultimi 20 anni, ma anche quella più frequentata dai turisti. A raggiungere la Gallura, quest’anno, sono stati ben 5 milioni di passeggeri. Ma, nonostante, le problematiche dei trasporti, le temperature ancora buone e i diversi eventi organizzati nel corso del mese, la Gallura e Olbia rivivono una breve parentesi estiva.

Cosa dice il meteo nel weekend.

Saranno ancora 10 giorni di caldo, che interesserà anche la Gallura grazie all’anticiclone africano, che persisterà sul Mediterraneo. Secondo Meteo.it, sabato e domenica saranno le giornate più calde a Olbia e in Gallura, dove le temperature supereranno di poco i 30 gradi. Il picco sarà sabato 22 con una massima di 31 gradi. L’Isola nei prossimi giorni sarà interessata da caldo più anomalo. Infatti nel prossimo weekend le temperature potrebbero arrivare a toccare picchi prossimi ai 33/34°C. Viste le previsioni, sicuramente le spiagge torneranno ad essere affollate come luglio.

