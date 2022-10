Come fare il vaccino in Sardegna.

Anche in Sardegna al via il terzo richiamo del vaccino anti-Covid, ovvero la quinta dose. Da domani, venerdì 21 ottobre, tutte le persone dai sessant’anni in su che avessero ricevuto l’ultima somministrazione da almeno 120 giorni, potranno richiedere la quinta dose prenotando online sulla piattaforma di Poste Italiane.

Basta accedere all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, attraverso gli Atm degli uffici postali, tramite call center al numero 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) e tramite i portalettere. La quinta dose del vaccino anti-Covid bivalente è raccomandata in particolare, secondo le indicazioni del Ministero del 17 ottobre, alle persone ultraottantenni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e agli ultrasessantenni con gravi patologie concomitanti che abbiano ricevuto la quarta dose da almeno 120 giorni.

