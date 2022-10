Due nuove navi moderne a Olbia e via alle prenotazioni per l’estate 2023

Aperte le prenotazioni Moby e Tirrenia per Olbia.

Due nuove navi moderne da e per Olbia da Livorno e prenotazioni già aperte per l’estate 2023. Moby e Tirrenia inaugurano già la prossima estate, annunciando anche promozioni.

In particolare, a Olbia ci saranno due nuove navi della Moby, con la nuova livrea dove torna la balenottera blu. Ma non saranno le uniche novità. I traghetti di Moby Fantasy e Legacy sono dotate di alimentazione ibrida e faranno servizio sulla Livorno-Olbia-Livorno, operativa tutto l’anno con 4 partenze, una diurna e una notturna in entrambe le direzioni.

La Genova-Olbia-Genova sarà operativa dal 18 maggio, fino al 22 ottobre. Anche la Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia è operativa ogni giorno con partenze notturne in entrambe le direzioni, mentre dal primo giugno al 17 settembre con 4 partenze al giorno, due la notte e due il giorno. Novità anche per la tratta per Piombino, dove dal 2 giugno al 10 settembre collegherà Olbia in sole cinque ore e mezza di navigazione.

I traghetti da e per Porto Torres.

La Genova-Porto Torres Genova conferma la propria presenza sulla linea per tutto l’anno, con corse notturne per la Liguria e la città del Sassarese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui