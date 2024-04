Aeroitalia spiega le sue tariffe per la continuità su Olbia

di Carolina Bastiani

Aeroitalia replica alla polemica sull’aumento delle sue tariffe per la continuità territoriale sulla tratta Olbia-Roma. L’Amministratore delegato della compagnia, Gaetano Intrieri, è intervenuto sulla questione fornendo alcune precisazioni. Ha dichiarato che fino ad oggi Aeroitalia ha sempre applicato tariffe significativamente inferiori a quelle massime previste dal bando di continuità territoriale. “Non c’è nessun aumento – sottolinea Intrieri – perché, in realtà, fino ad ora sono state applicate tariffe agevolate. Lo scorso inverno, per esempio, si è potuto viaggiare a prezzi ridotti grazie a delle promozioni”. Una scelta fatta con il proposito di incoraggiare la mobilità e l’accessibilità, princìpi alla base della missione aziendale di Aeroitalia.

La compagnia, inoltre, dichiara di comprendere la preoccupazione suscitata dalle modificazioni di prezzo, ma ribadisce che in realtà non c’è un aumento, ma un adeguamento, le cui cause dipendono da diversi fattori esterni, come l’incremento dei costi operativi e le variazioni del mercato. Tuttavia, ciò nonostante, le tariffe proposte da Aeroitalia rimangono comunque tra le più competitive e seguitano a rispettare il limite massimo stabilito dal bando territoriale di continuità. Limite consultabile sul sito della Regione. Nel caso specifico della tratta Olbia-Roma, a partire dal 31/03/2024, la cifra agevolata massima prevista comprensiva di IVA è di 53,89 euro, escluse le tasse aeroportuali che cambiano a seconda dello scalo. A conti fatti, la tratta A/R per un residente costa 144 euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui