Esordio con vittoria per l’Olbia contro il Cesena.

Esordio con successo per l’Olbia Calcio, che per 60 minuti domina e vince 2 a 1 contro il Cesena, una delle favorite per la vittoria del girone.

In rete Nanni e Ragatzu (su rigore) rispettivamente al minuto 27 e 37 della prima frazione di gioco.

Mister Greco schiera il suo 4-3-3 con Ragatzu libero di spaziare, Rinaldi tra i pali (ottimo il suo esordio) Mordini Bellodi Motolese ed Arboleda in difesa. Zanchetta Dessena e Biancu a centrocampo. In un tridente formato da Ragatzu Nanni e Contini.

Nel secondo tempo il classe 2000 ha avuto sul destro l’occasione di chiudere la partita. a l’estremo difensore bianco-nero in tuffo gli nega la soddisfazione della doppietta personale.

Dal 65 esimo in poi il Cesena ha tentato il tutto per tutto accorciando le distanze con l’ex di turno, Ogunseye che ha incornato una palla calciata da corner esattamente al minuto 74.

Nella ripresa fanno il loro ingresso in campo anche Corti, Fabbri, Montebugnoli, Zallu e La Rosa.

Nonostante i ritmi alti degli ospiti e la stanchezza, i bianchi hanno saputo organizzarsi, accettare il gioco ed insieme portare a casa i primi tre punti della stagione.

Ha chiesto una prova di carattere mister Greco ai suoi ragazzi in conferenza pre-gara ed è stato subito accontentato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui