Calcio, i risultati delle squadre della Gallura in Eccellenza

Le squadre della Gallura in Eccellenza.

Tutte le squadre della Gallura in Eccellenza hanno giocato ieri nell’anticipo della quinta giornata. Dopo il turno di riposo l’Ilvamaddalena riprende la marcia con un perentorio 3 a 1 ai danni del Barisardo. I maddalenini, per effetto della giornata di riposo e della partenza sprint del Ghilarza, pur essendo a punteggio pieno, sono secondi in classifica.

Pareggio per il Tempio, seconda squadra gallurese in classifica, che ha pareggiato in casa contro il sorprendente Li Punti. I galletti sono attualmente settimi in classifica con 7 punti.

Le ultime due squadre della Gallura in Eccellenza si sono affrontate ieri nel derby. Ad avere la meglio, tra San Teodoro-Porto Rotondo e Calangianus, come predetto dall’ex mister dei viola Simone Marini, sono stati i padroni di casa, che hanno battuto per 2 a 1 i giallorossi. Il Calangianus resta fermo all’ultimo posto in classifica con zero punti. I viola, con 3 punti, salgono al quart’ultimo posto scavalcando Villacidrese e Iglesias.

A completare la giornata del girone, le partite tra Carbonia e Tharros e tra Ferrini e Ossese. La prossima giornata vedrà le squadre della Gallura tutte in trasferta, tranne il Tempio, che affronterà in casa il Carbonia Calcio. L’Ilvamaddalena affronterà la Tharros, il San Teodoro-Porto Rotondo affronterà il Barisardo, trasferta a Villacidro per il Calangianus.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui