Accusavano il fratello di maltrattare i can a Olbia, nei guai in due

Avrebbero accusato con alcuni esposti ai carabinieri di Olbia il proprio fratello Marzio di aver maltrattato i suoi cani, un rhodesian e un pittbull. Ma nei guai, invece, sono finiti loro.

Dopo i sopralluoghi della polizia locale e di alcune associazioni ecozoofile, non sarebbe stato trovato alcun riscontro alle accuse. Tanto che la procura della repubblica avrebbe deciso di iscriverli d’ufficio al registro degli indagati. Imputati per calunnia, i fratelli Paolo e Mario Altana affronteranno il processo per discolparsi dell’accusa. Avviato un procedimento penale anche per il loro avvocato Antonio Pala, che aveva scattato le foto ai due cani mentre si trovavano all’interno della privata dimora dell’uomo.

Come si legge su La Nuova Sardegna, il processo proseguirà a dicembre.

