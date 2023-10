Dettorimarket rilancia il punto vendita di viale Aldo Moro a Olbia

Sono partiti i lavori di ristrutturazione nel punto vendita Dettorimarket di viale Aldo Moro a Olbia, come è già avvenuto nel punto vendita di Arzachena, Il Viale. “Il gruppo Dettorimarket crede nel potenziale della Gallura, e lo fa investendo e offrendo più servizi, ma non solo”. Pietro Dettori spiega la strada che sta prendendo l’azienda di famiglia. “L’innovazione è insita in questo modello o format di negozio che negli anni vorrebbe espandersi a tutti i punti vendita”. Per giovedì 12 ottobre è prevista la riapertura del punto vendita di viale Aldo Moro a Olbia.

“Un negozio-mercato, dove la spesa diventa convivialità, punto d’incontro. Ogni area valorizza i prodotti locali e le eccellenze in un percorso di spesa veloce e comodo. All’interno del quale si trovano tutti i servizi offerti – spiega -. Pescheria, macelleria, gastronomia interna con produzioni artigianali su base quotidiana, cantina di vini a temperatura controllata e tanto altro.

“L’innovazione sta anche a livello strutturale, i nuovi banchi frigo che limitano la dispersione energetica, l’illuminazione led, l’eco compattatore e i carrelli prodotti con plastica riciclata recuperata dai mari. L’innovazione va oltre Viale Aldo moro, con la prossima installazione di pannelli fotovoltaici presso il punto vendita di Arzachena”.

“Tra i recenti progetti anche il nuovo caseificio situato ad Arzachena, vicino alla sede centrale e al pastificio Dettorimarket, prossimo all’apertura. Che si collega alla filosofia del prodotto locale, fresco e di qualità. Tutti i prodotti realizzati dal pastificio e dal caseificio Dettorimarket sono infatti smistati su base giornaliera in tutti i punti vendita ed è possibile trovarli sotto il marchio aMori di Sardegna“.

“Questa nuova ristrutturazione rappresenta un nuovo punto di partenza e un segnale per continuare a credere nel nostro territorio e nella nostra filiera alimentare – conclude Pietro Dettori -. Inoltre vi comunichiamo che abbiamo oramai installato da un anno gli eco-compattatori nei nostri supermercati. Il cliente consegna le bottiglie e noi offriamo buoni sconto”.

