Il San Teodoro-Porto Rotondo pareggia in 10 uomini.

Il San Teodoro-Porto Rotondo pareggia 1 a 1 a Carbonia, contro una delle squadre più in forma in questa fase dell’Eccellenza. Partita condizionata da un terreno difficile, pieno di avvallamenti, che sono infine risultati decisivi per il risultato finale. Il vantaggio del Carbonia è nato al 10′, proprio da un rinvio difettoso di Melis causato da un rimbalzo anomalo del pallone al momento del rinvio da parte del portiere viola. Il Carbonia ne ha approfittato con Porcheddu, che dopo aver scambiato con un compagno sulla trequarti ed è andato a gilare l’1 a 0 per i padroni di casa.

Il pareggio dei galluresi, rimasti in 10 per l’espulsione di Saiu, è arrivato al 38′ dopo un bellissimo passaggio filtrante di Murgia per Mulas, che ha servito l’assist sul secondo palo a Malesa per il pareggio.

“Siamo contenti, abbiamo portato a casa un bel punto contro una bella squadra”, spiega Simone Marini, tecnico del San Teodoro-Porto Rotondo. “Siamo andati in svantaggio per un nostro mezzo infortunio, col pallone che ha rimbalzato male. Però ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato, ci siamo sbilanciati e abbiamo stretto i denti quando siamo rimasti in 10, e abbiamo lottato fino alla fine. Ottimo il contributo di chi è subentrato. Siamo tutti coinvolti.”. L’allenatore tiene i piedi per terra: “Non guardiamo la classifica, ce la giochiamo partita per partita e abbiamo la testa già alla partita di giovedì contro l’Iglesias, una squadra che ultimamente si è molto rinforzata”.

“Mi sta girando bene”, scherza, Jacopo Malesa, terzino destro della formazione gallurese, in gol per la seconda partita consecutiva. “Sto chiudendo di più le azioni, rispetto allo scorso anno, in cui pensavo soprattutto a tenere la posizione. Quest’anno sono un po’ più libero tatticamente. Oggi ho giocato da terzino, ma negli ultimi 10 minuti, con la squadra in 10, il mister mi ha spostato in posizione di mezzala. E mi son trovato lì a insaccare un grandissimo assist”. La duttilità del giocatore è un’arma in più per Marini: “Il ruolo in cui ho giocato di più è quello di terzino, a sinistra, ma soprattutto a destra. Ho due ruoli, terzino, appunto, e mezzala, fin da ragazzino. Come terzino forse mi trovo meglio perché ho più campo per correre. Ma il mister lo sa, l’importante è giocare, e dove mi mette, cerco di dare il massimo“. Una dedica speciale per il gol: “Dedico il gol a mia nonna Pina, che non sta bene, con la speranza che si rimetta presto”.

CARBONIA: Idrissi, Orrù, Serra, Hundt, Monteiro, Prieto, Porcheddu, Dore, Cappelli, Porru, Muscas. In panchina: Kirby, Mastino: Agostinelli, Fontana, Deluna, Pitzalis, Sartini, Pusceddu, Mancini. Allenatore: Mingioni.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Spano, Piemonte, Fideli, Bassu, Murgia, Marongiu, Frisciata, Mourot. Allenatore: Rotelli.

RETI: 14′ Porcheddu (C), Malesa (S)

AMMONIZIONI: Hundt ( C), Pitzalis ( C), Cappelli ( C), Varrucciu (S), Saiu x2 (S), Ruzzittu (S), Malesa (S), Molino (S), Bassu (S).

ESPULSIONI: Saiu (S).

