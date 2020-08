Deserta l’assemblea nella sede del Consiglio Comunale.

Manca l’ufficialità, che arriverà con la comunicazione formale del Sindaco alla FIGC, ma il San Teodoro, dopo un primo annuncio di voler partecipare al campionato di Promozione, potrebbe rinunciare alla categoria per iscriversi alla Terza Categoria.

L’assemblea indetta per ieri sera nella sede del consiglio comunale cittadino ha visto la partecipazione, oltre che dell’attuale dirigenza col presidente dimissionario, anche di Gian Piero Pinna dirigente regionale della FIGC, del Presidente della LND Sardegna Gianni Cadoni, del Sindaco e del consigliere con delega allo sport Massimo Oggianu.

“È un problema di affezione – spiega quest’ultimo -. Totale disinteresse della cittadinanza, attendevamo qualche piccolo contributo di idee, opinioni, incoraggiamento da parte dei cittadini. Niente. A questo punto, meglio optare per la conservazione del titolo sportivo e la retrocessione in terza categoria“.

L’impressione è che ci potrebbe essere ancora un margine per la conferma della squadra in Promozione in extremis, se un gruppo di cittadini si facesse avanti dimostrando interesse a partecipare al progetto sportivo, anche soltanto con un contributo morale, anche se l’amministrazione appare ben determinata sulla scelta.

Con l’inizio del nuovo campionato imminente e i gironi ormai definiti, l’eventuale iscrizione del San Teodoro in Terza Categoria comporterebbe il venir meno di una squadra in Promozione. Al momento il La Palma Monte Urpinu è l’unica squadra retrocessa dalla propria categoria in tutta la Sardegna.

