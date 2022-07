L’attaccante Nanni dal Crotone all’Olbia.

L’Olbia Calcio ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Nanni.

Nato a San Marino il 2 maggio 2000, all’età di 16 anni Nanni è entrato a far parte del settore giovanile del Cesena dove è rimasto per due stagioni prima di trasferirsi, in Serie B, al Crotone nell’estate 2018. Con la maglia della squadra pitagorica ha esordito in Coppa Italia il 5 agosto dello stesso nella sfida giocata contro la Giana Erminio. Nella stagione successiva è passatpo in prestito al Monopoli in Serie C disputando complessivamente 8 partite prima che il campionato venisse interrotto dalla pandemia da Covid 19. Nella stagione 2020/2021 è tornato in prestito al Cesena (23 presenze), mentre lo scorso anno è stato in forza alla Lucchese dove, tra campionato e Coppa Italia, ha totalizzato 33 presenze, 3 reti e 7 assist.

Significativa – 28 presenze – anche l’esperienza internazionale che Nanni ha maturato con la Nazionale del San Marino. Lo scorso 5 settembre, nel corso del match di qualificazione ai Mondiali del Qatar disputato contro la Polonia, è arrivata inoltre la prima rete con la maglia della Serenissima.

L’attaccante ha firmato con l’Olbia un accordo valido fino al 30 giugno 2024.