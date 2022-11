Da Luras a Linus, la grande corsa dell’atletica gallurese fino a New York

L’Atletica Luras in gara a New York, e c’è anche Linus

Il presidente Nino Cabras guida la truppa dell’Atletica Luras alla conquista di New York, e c’è anche Linus. Dopo l’ottimo risultato ottenuto a Valencia il leader degli sportivi di Luras verrà premiato nell’ambito dell’Abbott World Marathon Majors. Si tratta della competizione che coinvolge le sei principali maratone del mondo: Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York.

La sua passione lo sta portando a correre in giro per il mondo e in occasione della maratona della Grande mela riceverà questo prestigioso riconoscimento. Nel frattempo, assieme agli altri atleti della delegazione sarda, ha avuto anche l’occasione di incontrare Linus. Lo storico deejay è un portabandiera della maratona in Italia e l’incontro è stato degnamente accompagnato da foto ricordo. In primo piano, ovviamente, ci sono sempre i Quattro mori.

Nella mezza maratona di Valencia, nonostante le torride temperature di fine ottobre, Cabras si era messo in mostra. Il presidente dell’Atletica leggera Luras era riuscito a concludere la gara in meno di un’ora e mezzo. Ma quel risultato più che appagarlo, gli ha dato la forza di continuare a correre fino agli Usa.

