Auto sullo scivolo dei disabili a Tempio: quando l’handicap è l’inciviltà

Lo sfogo di una ragazza di Tempio per l’auto che blocca i disabili

Un’auto in sosta nel centro di Tempio bloccava il passaggio per i disabili. Capita di vedere automobili parcheggiate non sempre nel pieno rispetto del codice della strada. Ma un conto è trasgredire le regole, un altro è impedire a una persona di potersi muovere. Non tutti si rendono conto di quanto sia importante lasciare spazio sui marciapiedi e nelle strade e in piazza Gallura a Tempio un’auto ha sbarrato lo scivolo per i disabili. Impedendo a una ragazza in sedia a rotelle di potersi muovere. Da qui la decisione di documentare l’atto incivile con foto e post su Facebook.

“Questa mattina, dovevo salire su questo scivolo con la mia sedia a rotelle ma ahimè, sono stata per più di mezz’ora a trovare il proprietario della macchina – denuncia al giovane -. E alla fine, spuntato fuori, era un addetto alle pulizie della strada del paese. Non si è scusato, anzi”. Tanta la rabbia per chi si trova intrappolato da gesti simili. “I miei complimenti a chi sosta davanti agli scivoli e ai parcheggi dei disabili – continua lo sfogo -. Forse, molti non sanno riconoscere che la macchina su uno scivolo non può sostare così come non può sostare davanti ai parcheggi per disabili”. La giovane conclude il suo post con la constatazione che in tanti non si pongano questi problemi. “Purtroppo c’è tanta ignoranza e menefreghismo perché il problema non vi tocca da vicino nemmeno un po’. Che amarezza“.

