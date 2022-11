Donna scomparsa e ritrovata a Tempio

Una donna è scomparsa per qualche ora a Tempio, ma alla fine è stata ritrovata. Poco più che sessantenne, la donna era stata vista per l’ultima volta vicino alla stazione ferroviaria. Sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Tempio col Nucleo cinofilo, i carabinieri e i volontari della Protezione civile.

La macchina dei soccorsi ha raggiunto il risultato verso le 13, quando la donna è stata ritrovata proprio vicino ai binari. Le sue condizioni di salute sembravano buone, ma era in stato confusionale e si sono presi cura di lei i volontari del 118. La grande mobilitazione ha evitato che quella di stamattina potesse trasformarsi in tragedia e la donna ora è al sicuro.

Proprio un mese fa non c’era stato lo stesso lieto fine per un episodio analogo a Olbia. Una donna era scomparsa nel pomeriggio dalla sua abitazione nel quartiere San Nicola. Erano subito scattate le ricerche e gli appelli sui social con una grande mobilitazione. In quella circostanza, purtroppo la pensionata erta stata trovata senza vita. Invece stamattina, dopo qualche ora di grande apprensione, la donna di Tempio è stata ritrovata in buone condizioni.

