Circolo canottieri Olbia, successo nelle acque di Bosa: tutti sul podio

Risultati eccezionali a Bosa per il Circolo canottieri Olbia

Si è conclusa con una entusiasmante pioggia di medaglie per il Circolo canottieri Olbia il Trofeo Fiume Temo nelle acque di Bosa. Sul gradino più alto del podio dei singoli cadetti Lorenzo Manunta e Riccardo Fiori, medaglia di bronzo invece a Marta Moro per il singolo cadetti femminile.

Nelle gare con equipaggio singolo under 17 hanno guadagnato l’oro Mattia Greco e Samuele Varrucciu e l’argento Alessia Uccula e Davide Marroccu. Medaglia di bronzo, infine, per Mattia Menneas.

Primi posti anche nelle diverse gare per singolo 7,20 allievi, dove hanno trionfato Imrane Selmani, Stefano Testoni e Gianluca Menneas. Argento per Antonio Guspini.

Olbia torna sul podio anche nelle gare con equipaggio doppio: secondo posto per Darius Barbu e Andrea Solinas nel doppio cadetti maschile e per Cristian Melis e Lorenzo di Salvo nel doppio under 17; nella stessa gara, medaglia di bronzo per Gabriele Melis e Simone Manca. Infine, Lorenzo Uccula ed Edoardo Sanna portano a casa il bronzo per la gara doppio allievi B2.

Il trofeo Fiume Temo-Gara Sprint, con gare di velocità e distanza 250-500, organizzato da A.S.D. Circolo Canottieri G.Sannio e che ha visto la partecipazione di 5 delle 6 società sarde, segna un nuovo momento ricchissimo di soddisfazione per il canottaggio olbiese che ha accumulato un punteggio valido per il secondo posto, subito dopo il Circolo di casa, con 62 punti e 16 equipaggi. Il Circolo di via dei Lidi, capitanato da Roberto Ferrilli, ha visto salire sul podio tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione. Il team, coeso ed affiatato, insieme alla coach Antonella Asara, sta portando avanti una nuova stagione agonistica che comincia con le migliori prerogative. Aperte, come sempre, le iscrizioni per giovani ed adulti che vogliano sperimentare questo entusiasmante sport nelle acque del golfo olbiese.

