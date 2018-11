I corsi del Dojo Porto Vecchio si aggiudicano Judo in Action

Grande successo del Trofeo Judo in Action.

La squadra corsa del Dojo Porto Vecchio si è aggiudicata la 22^edizione di Judo in action, la prestigiosa manifestazione andata in scena domenica scorsa sul tatami del Pala Deiana di Olbia. Al secondo posto la Scuola Judo Ceccherini di Cagliari e al terzo il Centro Sportivo Guido Sieni di Sassari (nella foto la premiazione).Livello tecnico e agonistico di prim’ordine quello che hanno potuto ammirare i numerosissimi spettatori assiepati in tribuna. La competizione ha visto combattere quasi 200 judokas appartenenti a 33 team provenienti oltre che dalla nostra isola anche dalla Corsica (oltre al club vincitore, uno di Bastelicaccia e due di Ajaccio) e dalla Liguria rappresentata dal Judo Marassi di Genova.

Uno spettacolo reso ancora più godibile dalla splendida coreografia allestita dalla Kan Judo di Angelo Calvisi, perfetta organizzatrice di una kermesse che è un appuntamento imperdibile nel calendario judoistico e che è riservata a tutte le categorie agonistiche: esordienti, cadetti, junior e senior. La formazione olbiese non è riuscita a salire sul podio, ma si è comportata brillantemente conquistando 4 ori: Manuel Asara (60 kg. cadetti), Letizia Nicolè (63 kg.), Teseo Garrucciu (60 kg.) e Gabriele Marrone (42 kg.) tutti esordienti. Come la medaglia d’argento Simone Rosas (50 kg.) e i bronzi Ilenia Atturo (40 kg.) e Riccardo Nurzia (45 kg.). Le gare si sono succedute senza soluzione di continuità durante tutta la mattinata con un toccante intervallo dedicato alle tecniche del judo a ritmo di musica con il Memorial Francesco Contu, prezioso supporto della Kan Judo, prematuramente scomparso qualche anno fa.

Grande soddisfazione per il Maestro Angelo Calvisi, per il collaboratore tecnico Gavino Carta e per l’aspirante allenatore Salvatore Calvisi. Il Maestro sottolinea quanto realizzato: “Siamo orgogliosi del successo conseguito che ci ripaga pienamente delle fatiche organizzative dandoci ulteriori stimoli per andare avanti sulla nostra strada. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita: uno staff composto da una cinquantina di appassionati con protagoniste le famiglie dei nostri atleti, sempre pronte a sostenere qualsiasi iniziativa. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale che da sempre contribuisce finanziariamente all’evento”. Per Angelo Calvisi e la Kan Judo non c’è tempo per riposare. “Il 9 dicembre è in programma il Baby Ippon, la gara dedicata ai preagonisti che vedrà sfidarsi sulla materassina i migliori baby judokas della Sardegna”.

