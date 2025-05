Intervista a Massimo Farana, allenatore del Loiri Calcio.

Massimo Farana è entusiasta per l’impresa realizzata dal Loiri Calcio con la vittoria del campionato di Terza Categoria, girone G e la conseguente promozione diretta in Seconda Categoria. La squadra si è classificata prima con 3 punti di distacco dalla seconda classificata, l’Atletico Tomi’s Oschiri, dopo averla superata nelle ultime giornate: decisiva la vittoria contro l’Audax Padru per 3 a 0 nell’ultima partita del campionato.

“Ho preso la squadra al girone di ritorno della scorsa stagione, e mi è servito per costruire la squadra per stagione appena terminata – afferma l’allenatore Massimo Farana -. Non partivamo favoriti, ma sapevo di avere una squadra competitiva, che poteva battagliare con tutti. Non abbiamo mai mollato, anche quando dopo aver perso lo scontro diretto con il Tomi’s siamo rimasti dietro di sei punti. Ci abbiamo creduto sempre”.

Il “film” del campionato del Loiri di mister Farana.

La preparazione. “La preparazione è stata fondamentale – racconta Farana – . E’ lì che mi sono reso conto di avere un gruppo di ragazzi disposti al sacrificio e con la cultura del lavoro. La prima partita è sempre molto importante e noi abbiamo affrontato una trasferta difficilissima contro una squadra molto forte come l’Atletico Maddalena: partita vinta a pochi minuti dalla fine”.

Anche dalle sconfitte si impara: “Molto importante è stata la prima sconfitta a Oschiri, perché immeritata. Probabilmente anche un pareggio ci sarebbe stato stretto, però quella partita ci ha dato una reale consapevolezza della nostra forza: avremmo potuto lottare per il campionato. Fondamentali sono state le vittorie contro il Rudalza e il Pausania perché erano partite difficilissime da non poter sbagliare e in un momento cruciale del campionato”.

La svolta. “Dopo la vittoria di Baia Sardinia contro l’Arzachena 2015 – prosegue il mister – abbiamo recuperato i sei punti di svantaggio e riagganciato la vetta della classifica. Lì sicuramente abbiamo avuto una spinta in più per continuare a lottare, poiché mancavano ancora quattro partite e dipendeva solo da noi”.

Il futuro del Loiri e di mister Massimo Farana.

La domanda è d’obbligo: “Resterà alla guida della squadra in Seconda Categoria?” “Probabilmente sì. Devo incontrare la società la prossima settimana per definire l’accordo”, afferma con orgoglio.

Il mercato.

Ancora fermo il mercato acquisti, ma Farana ha le idee chiare: “Anche se il gruppo è forte e ha vinto il campionato meritatamente, sicuramente c’è da rinforzare la rosa, perché il campionato di seconda categoria è altamente competitivo, con realtà importanti”, spiega l’allenatore.

Gli obiettivi.

“L’obiettivo è chiaramente quello dì mantenere la categoria – spiega mister Farana -. Bisognerà rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, perché per noi sarà un campionato completamente diverso da questo appena vinto. La differenza, come sempre, la farà la piena sintonia tra dirigenti, gruppo squadra e staff tecnico, fondamentale anche nella stagione appena terminata con la vittoria del campionato”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui