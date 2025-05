Al via la stagione turistica in Gallura.

La stagione turistica sta entrando nel vivo e già si profila un boom di prenotazioni. Secondo gli esperti questa estate la Gallura, e più in generale la Sardegna tutta, registrerà un numero di presenze turistiche senza precedenti. Gli operatori del settore hanno già iniziato ad assumere personale di ogni categoria anche se quest’anno l’offerta di mano d’opera si presenta con qualche problema stante la conclamata carenza di personale qualificato. Tuttavia la Gallura, rispetto ad altre località turistiche, non avrebbe risentito più di tanto di questo problema.

LEGGI ANCHE: Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura.

Siglato un accordo.

Per fare fronte a questo problema, infatti, è stato firmato un accordo tra Confcommercio Sardegna e Sindacati per le aziende del Terziario Confcommercio Sardegna. Dopo lunga e complessa trattativa, ha sottoscritto nei giorni scorsi, insieme alle organizzazioni di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL, l’Accordo sindacale che consente alle imprese, che applicano il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio “Imprese per l’Italia”, di assumere lavoratori a tempo determinato per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità superando la quota massima stabilita dalla legge. Si tratta di uno strumento importante perché l’utilizzo dell’Accordo è subordinato alla verifica dell’integrale applicazione del contratto. L’accordo, che costituisce la prima intesa regionale siglata dopo l’Accordo di rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024, consente alle imprese del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi una maggiore flessibilità nella gestione dei contratti a tempo determinato, con procedure semplici e rapide, per gestire meglio i picchi di lavoro legati alla stagionalità, specificamente da aprile a ottobre dell’anno.

In tema di assunzioni la parte del leone la fa la Costa Smeralda che ha già al suo completo tutto il personale necessario e diversificato per settore per fare fronte a quella che sarà una stagione “calda” dal punto di vista delle presenze. Ovviamente chi aspira ad ottenere un lavoro nel settore turistico preferisce, appunto, trovarlo in Costa Smeralda piuttosto che altrove. La professionalità e la serietà richieste, infatti, se da un lato possono apparire requisiti un pò selettivi, dall’altro garantiscono prestigio e laute retribuzioni.

Ma quali sono i lavori più ambiti e soprattutto più pagati in Gallura?

“Per quanto riguarda i contratti di lavoro abbiamo settori e segmenti di fasce assolutamente inferiori, sono tutti normalmente, come dire, sottoposti all’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro o del terziario piuttosto che del turismo e quindi non abbiamo particolari mansioni che sono pagate in maniera importante, rispecchiano quelle che sono previste dal contratto collettivo nazionale. Poi ci sono, chiaramente, figure più importanti all’interno di diverse aziende soprattutto nel settore del turismo ma non le trattiamo direttamente. In questo periodo noi lavoriamo moltissimo con gli accordi di secondo livello sostanzialmente del terziario; è stato firmato un accordo regionale che permette alle aziende del terziario di sforare nel numero delle assunzioni per quanto riguarda gli stagionali perchè hanno dei limiti; invece con l’accordo di secondo livello gli permette di sforare questo limite e possono assumere; parliamo ovviamente di tempi determinati, sia chiaro”, afferma il direttore territoriale di Confcommercio Nino Seu.

“Non vi nascondo che le richieste sono a decine che ci stanno pervenendo in questo periodo. L’accordo di secondo livello prevede la possibilità di assumere dal primo di aprile sino al trentuno ottobre. E’ proprio fatto per i lavori a tempo determinato nel settore del terziario quindi tutte le aziende, soprattutto in costa; non le nascondo che le aziende che richiedono questo accordo sono soprattutto grandi marchi. Ovviamente questo è un accordo che ha firmato Confcommercio regionale con i Sindacati regionali. Questo tipo di accordo ci ha consentito di assumere decine e decine di persone soprattutto per la stagione. Sono lavori stagionali che però danno un impulso importante”, conclude il direttore.

Anche se molte posizioni sono stagionali, soprattutto nel settore turistico, tra i lavori meglio pagati e più richiesti ci sono diverse figure professionali che spaziano dalla ristorazione e vendita, agli addetti ai servizi di pulizia, agli autisti. Le professioni manuali specializzate, come elettricisti, idraulici e meccanici, offrono buone opportunità di guadagno anche senza laurea, spesso con un diploma professionale e un periodo di apprendistato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui