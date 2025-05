Villa fuori zona a Calangianus, il Tar blocca la demolizione

La demolizione della villa a Calangianus.

È stata sospesa l’ordinanza di demolizione relativa a una villa di circa 800 metri quadrati situata nelle campagne di Calangianus, al centro di un contenzioso urbanistico che coinvolge il Comune e il proprietario dell’immobile, un imprenditore locale. Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Alberto Piccinnu, bloccando temporaneamente i provvedimenti comunali, dopo che i consulenti dell’amministrazione avevano segnalato la presunta irregolarità del posizionamento dell’edificio, costruito, secondo le accuse, in un’area diversa rispetto a quella indicata nel progetto autorizzato nel 2015.

Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche, la struttura sarebbe stata traslata di diverse decine di metri rispetto al sito originariamente previsto, andando addirittura a sovrapporsi a una strada pubblica prevista dal Piano Urbanistico Comunale tra le zone E e C. Un ulteriore punto contestato riguarda l’ipotetico utilizzo non autorizzato di una porzione di bosco, circostanza che, stando alla difesa, non sarebbe al momento comprovata. Anche la Procura di Tempio ha aperto un’indagine sulla vicenda. In attesa di chiarimenti e sviluppi giudiziari, ogni azione di demolizione o sgombero rimane per ora sospesa.

