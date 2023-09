Solidarietà a Golfo Aranci con il Sitting Volley.

La Time Out, associazione sportiva che opera in 9 sedi in Gallura, con il patrocinio del comune di Golfo Aranci organizza ancora una volta un evento sportivo di altissimo livello. Alla manifestazione di Sitting Volley che si terrà il prossimo 30 settembre nella palestra comunale di via Marconi a Golfo Aranci saranno presenti alcuni giocatori della Nazionale italiana maschile di Sitting Volley.

Come anche gli ospiti della società Cagliari Volleyball, unica in Sardegna nel settore Sitting e le associazioni che lavorano con persone diversamente abili. Un’occasione speciale per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione nello sport.

L’evento si sviluppa attorno a due esibizioni e nell’intermezzo sono previsti gli interventi di specialisti del settore e allenatori di vari team.

L’associazione Time Out immaginata e diretta dall’instancabile e coraggiosa responsabile Debora Arberi, da anni impegnata nell’inclusione attiva dei bambini e dei giovani nell’ambito dello sport, parteciperà con i gruppi di Golfo Aranci, Olbia, Arzachena, Monti, Loiri, Porto San Paolo, Oschiri e Telti per rendere questo evento ancora più speciale.

L’ingresso alla manifestazione è totalmente gratuito. Le “offerte” raccolte verranno utilizzate per l’acquisto di un defibrillatore, un gesto che può salvare delle vite.

