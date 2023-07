Olbia e Cagliari si sfidano per il Trofeo Sardegna

Venerdì 21 l’Olbia, scenderà in campo per il Trofeo Sardegna, primo impegno ufficiale della stagione e trova il Cagliari di Ranieri. Allo stadio Bruno Nespoli, con manto rinnovato, i bianchi di mister Greco e i rossoblù appena tornati in A si contenderanno la settima edizione del Trofeo Sardegna. Si tratta di una manifestazione patrocinata dal Banco di Sardegna.

LA BIGLIETTERIA

CURVE

13 EURO INTERO, 8 EURO UNDER 18

TRIBUNA

25 EURO INTERO RIDOTTO (12-17) 15 EURO

TRIBUNA VIP

50 EURO CON HOSPITALITY

I biglietti sono acquistabili ONLINE sul sito di Ciaotickets e presso le seguenti rivendite autorizzate:

– Johnny Bar | via Gabriele D’Annunzio 58 – Tel.: 0789 206018

– Cross Road Café | via Argentina 3 – Tel.: 0789 1840166

– Eye Shop | Viale Aldo Moro 67 – Tel.: 0789 1781796

“Dopo la riunione GOS di questa mattina, La società comunica le seguenti disposizioni: la vendita dei biglietti per la CURVA OSPITI terminerà GIOVEDÌ alle ore 19. La biglietteria presso lo stadio B. Nespoli (via Ungheria 11) aprirà la giornata di Venerdì 21 Luglio dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:50. Ricordiamo inoltre che la chiusura cancelli è prevista per l’inizio della gara, si consiglia quindi di munirsi di biglietto il prima possibile”.

