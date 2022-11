Jacopo Merone vince il “Grand prix regionale Judo 2022” in virtù del punteggio complessivo.

Jacopo Merone, atleta 14enne della Kan Judo Olbia, vince il “Grand prix regionale Judo 2022” categoria Esordienti B, in virtù dei risultati ottenuti complessivamente nelle tre tappe annuali, fasi a punteggio delle varie categorie di peso e di classe.

Dopo la terza e ultima fase svoltasi al Geopalace di Olbia in occasione del “Trofeo grand prix Sardinya“, il comitato regionale judo Sardegna ha stilato la classifica dei vincitori di questa importante rassegna agonistica, decretando il trionfo di Jacopo Merone nella categoria di peso dei 60kg della classe Esordienti B. Altri atleti del Kan Judo Olbia sono in lizza per altri titoli nella classe Esordienti A.

“Sono molto soddisfatto dei miei atleti agonisti”, – afferma il maestro 5°dan Angelo Calvisi -, che li allena nella storica palestra di Via Perù insieme a circa 90 preagonisti, con il supporto dei tecnici Gavino Carta, Elio Mele, Mario Fusaro, e del collaboratore tecnico Federica Calvisi.

