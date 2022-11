Una centenaria è stata multata per non aver ricevuto il vaccino.

Multata una centenaria che, nei mesi scorsi, non ha ricevuto l’inoculazione del vaccino anti Covid-19. L’anziana, Severina Utzeri, originaria di Castiadas, vive in campagna e per settimane non si è mai spostata, se non dall’interno della casa al giardino. Ora il figlio ha presentato un ricorso.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano L’Unione Sarda, la donna nei giorni scorsi si è vista recapitare dal postino una lettera. Inizialmente ha pensato alla nuova tessera sanitaria, ma la realtà era un’altra. Dentro la busta dell’Agenzia delle Entrate c’era scritto “Avvio del procedimento sanzionatorio per inosservanza dell’obbligo vaccinale“.

La risposta dell’anziana non si è fatta certo attendere, chiedendosi se fossero matti. D’altronde è dal 2018 che la nonnina non esce di casa e rispetta sistematicamente le regole. La decisione di non vaccinarla è stata assunta dai figli perché, a parte l’età, vive in aperta campagna e non entra in contatto con nessuno se non con i figli e la badante.

