Matteo Mannai del Team Karate Arzachena alle finali nazionali

L’atleta si è fermato sll’incontro col vice campione europeo.

Ieri si sono svolte le finali dei Campionati Italiani Juniores al “Palapellicone” presso il Centro Olimpico di Ostia. Il Team Karate Arzachena era presente con il campione regionale Matteo Mannai nella categoria -75 kg.

Il buon percorso di Mannai si è fermato davanti al vicecampione europeo e pluricampione italiano Daniele De Vivo a cui ha ceduto un punto sul tatami di Ostia. L’atleta gallurese ha ricevuto i complimenti della dirigenza e dello staff tecnico per i grandi progressi rilevati negli ultimi mesi, frutto di un impegno costante e di una passione rara nella pratica di questa arte marziale.



I prossimi appuntamenti per gli atleti del Team Karate Arzachena sono i Campionati Regionali Cadetti in programma per domenica prossima a Tempio Pausania, e le finali dei campionati italiani assoluti. La gara di domenica prossima vedrà la partecipazione anche di 27 piccoli atleti delle categorie bambini, fanciulli, ragazzi ed esordienti – 7/12 anni – impegnati nel gran premio giovanissimi e nella gara di combattimento categoria esordienti. La costante crescita anche di un foltissimo gruppo di atleti giovanissimi riempie di gioia il presidente del team Elisa Bosisio e tutto il direttivo, perché apre un futuro pieno di soddisfazioni per tutta la squadra.

