I mondiali di calcio per atleti diversamente abili a Olbia.

Tutto pronto per i mondiali di calcio a 7 per atleti con cerebrolesione: dal 26 settembre al 3 ottobre il Geovillage di Olbia sarà il palcoscenico dell’Ifcpf World Championship, valido per le Nazionali dalla 12esima alla 20esima posizione del ranking Ifcpf (International Federation of Cerebral Palsy Football). Questa mattina la presentazione ufficiale della manifestazione, presso la sala convegni del Museo archeologico di Olbia.

La manifestazione.

La cerimonia di apertura è in programma il 26 settembre, mentre dal 27 iniziano ufficialmente le gare. Otto le squadre partecipanti per un totale di duecento atleti: nel girone A figurano Italia, Corea del Sud, Cile, Scozia; nel girone B Danimarca, Colombia, Giappone, Egitto. L’esordio azzurro è previsto martedì 27 settembre alle 18:00 contro la Scozia. Passano il turno le prime due classificate dei gironi per poi giocare le semifinali il 1° ottobre e la finale il 3 ottobre. Nelle stesse giornate le altre squadre si affronteranno per definire la loro posizione in classifica dal 5° all’8° posto.