Gabriele Sanna, il campione arzachenese.

E’ terminata la tappa di Arzachena nel crossodromo Surrau, il campionato sardo di motocross. Nella classifica finale la classe MX2 ha avuto un grande vincitore: Gabriele Sanna, 21enne di Arzachena. E’ lui che si è aggiudicato tutte le gare del campionato, chiudendo con l’incredibile punteggio di 4808 punti, circa 3000 in più degli inseguitori Bruno Setzi e Paolo Azara. In sella a una KTM, ha vinto tutto nella pista di Surrau dove è cresciuto, davanti al proprio pubblico. Un campionato molto combattuto con due avversari di livello come Marco Barria e Paolo Azara.

