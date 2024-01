Fatale la sconfitta con la Torres, l’Olbia caccia l’allenatore Greco

Dopo la sconfitta con la Torres l’Olbia esonera Greco

“La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Leandro Greco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra”. Un comunicato stringato dell’Olbia annuncia la cacciata del mister dopo l’ennesima sconfitta. Quella nel derby di ieri a Sassari è stata la sesta consecutiva. “Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata ed i migliori auguri per il proseguo della carriera”. Così l’Olbia prova a svoltare pagina.

Penultimo in classifica, a soli tre punti dalla retrocessione diretta, l’Olbia si trova ora a sette punti dalla salvezza. L’obiettivo minimo ormai è quello di restare in zona play-out. Ma ai Guardiani del faro non ne va bene una ed è arrivato il momento dalla svolta. Con l’esonero di Greco dopo 22 giornate restano 16 partite per restare aggrappati al girone B della Serie C.

