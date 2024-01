L’Olbia non riesce a vincere neanche il derby con la Torres, settima sconfitta

Il divario in classifica è mostruoso, ma l’Olbia ha perso il derby con la Torres per un solo gol di scarto. Però la situazione è sempre più drammatica, quella di oggi a Sassari è la settima sconfitta consecutiva.

Il momento clou della gara è stato la rete di Fischnaller al 28esimo. L’Olbia non ha praticamente mai tirato in porta ma per i bianchi c’è stato qualche batticuore al 64esimo. Mischia in area con Dessena che sembra venga atterrato, ma non c’è il Var e l’arbitro lascia correre tra le proteste galluresi. Tutta Italia su Rai2 ha potuto ammirare il derby della Sardegna del nord. Purtroppo per gli ospiti il pronostico è stato rispettato: la Torres resta seconda dietro il Cesena e l’Olbia penultimo davanti alla Fermana.

