La Salette Olbia in Prima Categoria, incontro col sindaco Nizzi

L’incontro della Polisportiva La Salette Olbia con il sindaco.

La Polisportiva La Salette Olbia, fondata nel 2006 come circolo parrocchiale sportivo, si è sempre posta come obiettivo principale la pratica dello sport come strumento pedagogico di aggregazione ed educativo, finalizzato alla promozione sociale. Inizialmente la squadra ha partecipato al Campionato C.S.I., ma grazie all’impegno costante della dirigenza e dei giocatori, si sono raggiunti traguardi importanti.

“Siamo fieri di questa squadra – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – . Negli ultimi tre anni, il duro lavoro e la dedizione hanno permesso alla Polisportiva di vincere due campionati, portandola a competere nella Prima Categoria. Questo risultato, che la identifica come seconda squadra della città, ci rende orgogliosi. Consegniamo la pergamena per congratularci, con l’auspicio che possa raggiungere altri importanti risultati“.

“Quest’anno, siamo pronti ad affrontare la nuova sfida nel campionato di Prima Categoria – afferma Nino Sanciu, presidente della Polisportiva -. Per continuare a crescere e rappresentare con orgoglio il nome della nostra città, chiediamo il supporto di tutti i nostri concittadini che amano il calcio. Il vostro sostegno è fondamentale per noi, sia dentro che fuori dal campo, e ci permetterà di affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione. Insieme possiamo raggiungere nuovi traguardi”.

