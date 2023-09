La Porto Cervo Racing trionfa alla Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo 

La Porto Cervo Racing si prepara anche al Rally Città di Pistoia.

Coppa scuderia, vittorie di gruppo e classe per i portacolori della Porto Cervo Racing alla 32ª Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo. I piloti Igor Nonnis, Marco Satta, Ennio Donato e Mario Murgia hanno ben figurato su uno dei percorsi definito tra i più impegnativi d’Italia.

Dalla Velocità in salita ai Rally. Nel fine settimana la scuderia sarà al via del 44° Rally Città di Pistoia con l’equipaggio formato da Paolo Moricci-Paolo Garavaldi su Renault Clio Rally4. Come nelle ultime due edizioni della Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo (la 30ª corsa nel 2019 e la 31ª nel 2022) la Porto Cervo Racing ha conquistato per la terza volta consecutiva la coppa riservata alle scuderie.

Un successo ottenuto grazie ai portacolori del Team presieduto da Mauro Atzei che hanno ben figurato anche nella 32ª edizione della gara corsa lo scorso fine settimana. Nella gara valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord, Centro e Sud, e per il Campionato Sardo della specialità (indetto dalla Delegazione Sardegna ACI Sport) erano quattro i piloti che hanno portato in gara i colori della scuderia Porto Cervo Racing: Igor Nonnis, Marco Satta, Ennio Donato e Mario Murgia.

Igor Nonnis, al volante di un’Osella Pa21 jrb Bmw, ha conquistato il quinto posto assoluto, il primo di classe E2SC-1600 e il terzo di gruppo E2SC. Il pilota Nonnis ha ricevuto anche la Coppa Mario Casula, dedicata al primo pilota sardo all’arrivo e, per il secondo anno consecutivo, il Trofeo del Parco Geominerario.

Sul percorso di 5920 metri ricavato sulla Strada Statale 126 per Fluminimaggiore, Marco Satta, al volante di una Nova Proto Np03 Aprilia, ha chiuso al sesto posto assoluto, al secondo di classe E2SC-1600 e al quarto posto di gruppo E2SC.

Ottavo posto assoluto, primo di gruppo E1 e di classe E1 oltre 3000 per Ennio Donato alla guida della Ford Escort Rs Cosworth. Vittoria di categoria anche per Mario Murgia al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo X: primo di gruppo N-S e di classe N-S oltre 3000 (15° assoluto).

Nel fine settimana la scuderia Porto Cervo Racing sarà al via del Rally Città di Pistoia con l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi. Alla 44ª edizione della gara, atto finale della Coppa Rally 6ª Zona, Moricci-Garavaldi correranno a bordo della Renault Clio Rally4 (con il numero 26 sulle fiancate) curata dalla divisione sportiva dell’azienda La T Tecnica. Il programma prevede due giorni di gara, sette prove speciali in totale, tre da disputarsi sabato 30 settembre e quattro previste per domenica 1° ottobre, per un complessivo di distanza competitiva di 67 chilometri (311,47 chilometri complessivi). La partenza è prevista dal centro di Pistoia, da piazza Gavinana, dalle 17.30 di sabato e l’appuntamento con la bandiera a scacchi sarà nella stessa location l’indomani, dalle 16.15.

Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023.

