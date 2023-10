La Porto Cervo Racing vince la “coppa scuderia” al Rally Terra sarda

Riconoscimento per la Porto Cervo racing al rally Terra sarda

Porto cervo Racing, il team presieduto da Mauro Atzei ha conquistato un’altra coppa scuderia al Rally Terra Sarda. Dopo l’impegno nell’organizzazione dell’11ª edizione della gara valida come prova della Coppa Rally di Zona 9, del TER Series e del TER Tour European Rally, la scuderia è pronta per un altro fine settimana con i motori accesi tra la Repubblica di San Marino e l’Umbria: al Rallylegend e alla Cronoscalata La Castellana Orvieto, finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna.

Un’altra conferma per la scuderia Porto Cervo Racing. All’11° Rally Terra Sarda il Team presieduto da Mauro Atzei ha vinto un’altra coppa scuderia grazie ai risultati dei suoi portacolori. Nella gara valida come prova della Coppa Rally di Zona 9, del TER Series e del TER Tour European Rally, il terzo posto assoluto è stato conquistato dal pilota del Team Vittorio Musselli che, al volante della Ford Fiesta Wrc Plus, è stato coadiuvato alle note da Claudio Mele. A Vittorio Musselli, primo pilota sardo in classifica, è stato consegnato il Trofeo Cala Costruzioni.

Il quinto posto nella classifica assoluta è stato occupato da Auro Siddi e Giuseppe Maccioni su Skoda Fabia R5 Evo, mentre il settimo posto assoluto è andato a Roberto Cocco e Sergio Deiana, a bordo di una Skoda Fabia R5, soddisfatti per aver conquistato un’altra top ten.

Quindicesimo posto assoluto, quarto di gruppo RC4N, quarto di classe Rally4, l’esperto co-pilota Salvatore Musselli che, su una Peugeot 208 Rally4, ha letto le note al pilota Andrea Pisano.

Sandro Locci e Fabrizio Musu (Skoda Fabia R5) hanno terminato la gara organizzata dalla Porto Cervo Racing al diciottesimo posto assoluto.

Vittoria nella classe Rally4-R2, 11° di gruppo RC4N (32esimi assoluti) Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu su Peugeot 208 Rally4/R2. Sul secondo gradino del podio di classe Rally4-R2 (dodicesimi di gruppo RC4N, 33esimi assoluti), sono saliti Gianni Deriu e Simona Pileri su Peugeot 208 R2, al rientro dopo cinque anni di stop.

Un altro podio di classe è stato conquistato dal pilota Piergiorgio Ladu coadiuvato alle note da Angelo Tendas. Per Ladu, al volante di una Renault Clio, il secondo posto di classe A7 (14° di gruppo RC4N, 37° assoluto).

Podio di classe anche per Marco Quaranta e Tonino Mulas: a bordo di una Peugeot 208 R2 hanno terminato la gara al terzo posto di classe Rally4-R2 (17esimi di gruppo RC4N, 40esimi assoluti).

Giuliano Tilocca e Lirio Baglio, su Renault Clio R3, hanno chiuso ai piedi del podio di classe R3 (24° di gruppo RC4N, 51° posto assoluto).

Tornato alle gare dopo diversi anni di stop, il nostro pilota Ronnie Caragliu, coadiuvato alle note da Paolo Cottu, su Skoda Fabia R5, ha terminato la gara al 19° posto di classe R5-Rally2 (con la formula del super rally), al 56° assoluto e al 20° di gruppo RC2N.

Il nostro pilota Angelo Masino Orecchioni, con Marco Corda alle note, a bordo di una Peugeot 208 Rally4, ha terminato la gara all’11° posto di classe Rally4 (con la formula del super rally) e al 27° di gruppo RC4N (67° assoluto).

Due posizioni più avanti (69° assoluti) si sono posizionati Fabrizio Pittorru e Davide Ragnedda su Peugeot 208 Rally4 (12° di classe Rally4, 29° di gruppo RC4N).

Vincitrici del Trofeo “Lucina by Temussi” l’equipaggio femminile con i colori Porto Cervo Racing formato da Inessa Tushkanova e Jessica Christelle James, su Skoda Fabia R5 Evo.

Sono stati costretti al ritiro gli equipaggi Paolo Moricci–Paolo Garavaldi (Renault Clio Rally4), Mirco e Maurizio Lorrai (Peugeot 106) e il pilota di casa Vanni Pileri (Renault Clio) navigato da Gian Matteo Bechere.

