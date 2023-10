Nel torrente in secca scorre uno scooter rubato, la sorpresa a Murta Maria

Le immagini di uno scooter abbandonato a Murta Maria

Su Facebook le immagini di un torrente di Murta Maria dove al posto dell’acqua c’è uno scooter rubato e abbandonato. Nella pagina dedicata alla frazione di Olbia un utente anonimo ha pubblicato le immagini del rottame adagiato sul letto del corso d’acqua completamente prosciugato.

“Torrente in secca di via del Tabasco ora anche discarica” è la didascalia che accompagna la foto eloquente. Da troppo tempo non piove e non c’è traccia d’acqua e da chissà quanto tempo qualcuno sta cercando quello scooter. Che non ha fatto una bella fine.

