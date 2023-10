Il Rally Sandalion 2023 accende i motori all’Olbia Arena

Si chiude il Il Rally Sandalion 2023.

Si è chiuso ieri il Rally Sandalion, ultima tappa del campionato italiano Motorally & Raid TT 2023, disputata nell’entroterra gallurese. Sul primo gradino del podio della classe assoluta motorally e raid tt, Leonardo Tonelli, in sella a Gas Gas. Il Rally Sandalion è stato vinto da Jacopo Cerutti, alla guida di Aprilia 660, mentre per le quote rosa il gradino più alto è stato occupato da Jasmine Riccius. Cinque i riders sardi che hanno partecipato alle gare per aggiudicarsi il titolo azzurro: Massimo Piras e Vittorio Baioni del Motoclub Insolita Sardegna, Claudio Spanu di MotoClub Dorgali, Fabrizio Espis di Motoclub Lanciasassi e Paolo Temporin di Mucchio Selvaggio Gavoi.

Oltre 270 i piloti impegnati in sette prove per un percorso di 790 chilometri, il Rally Sandalion, organizzato dal Motoclub Insolita Sardegna, che ha coinvolto anche alcune classi del liceo scientifico Lorenzo Mossa impegnate nel percorso alternanza scuola lavoro, patrocinato da Regione e Comune di Olbia, ha acceso i motori giovedì scorso all’Olbia Arena, paddock della manifestazione che è durata quattro giorni, spazio riqualificato e già teatro di tanti grandi eventi in città, in testa il Red Valley Festival.

“Ringrazio i piloti che hanno scommesso su questa gara e l’organizzazione di Insolita Sardegna”, ha esordito l’assessore al Turismo, Marco Balata, durante le premiazioni. E ha aggiunto: “Per la nostra amministrazione è un’iniziativa importante che ci aiuta a valorizzare la nostra terra ed è stata importante anche perché nel suo ambito si sono svolte attività di mototerapia dedicate ai ragazzi con disabilità, inseriti nel progetto Vita da aMare, iniziativa del Comune di Olbia dedicata alle persone con disabilità”.

