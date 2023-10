Rischio incendi in Gallura, il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione Civile sul rischio incendi.

La direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso il bollettino ufficiale riguardante il pericolo di incendi per la zona D, che rientra in Gallura. Il bollettino, classificato con il codice giallo, è relativo alla giornata di lunedì 23 ottobre e rappresenta una fase operativa di attenzione a livello regionale.

Questo annuncio mira a informare la comunità sarda sulla situazione di rischio di incendi nella zona designata, sottolineando l’importanza di rimanere vigili e preparati per affrontare possibili emergenze legate agli incendi. La Protezione Civile sarda è sempre impegnata nella diffusione di informazioni per la sicurezza pubblica e per prevenire potenziali situazioni di pericolo.

