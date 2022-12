Riccardo Cuccia si è classificato quinto ai campionati nazionali.

Il giovane Riccardo Cuccia, 14 anni, di Arzachena, atleta del Team Karate Arzachena dopo l’exploit del 2021 in cui si classificò terzo ai campionato nazionali di Karate, categoria Esordienti, nel 2022 è riuscito a classificarsi quinto nella successiva categoria di età – Cadetti -. Questo risultato gli permetterà di partecipare ai prossimi raduni della nazionale giovanile di categoria, esperienza importantissima per la formazione tecnica dell’atleta.

Cuccia, a novembre ha difeso i colori della Sardegna ai campionati italiani per squadre rappresentative regionali, categoria unica under 18, e nonostante fosse l’atleta più giovane – 14 anni appena compiuti -, si è classificato in settima posizione assoluta, gareggiando con atleti che avevano fino a quattro anni più di lui.

Riccardo Cuccia

Annata dei record per il Team Karate Arzachena.

Si chiude una nota da record per il Team Karate Arzachena, tra medaglie e qualificazione alle fasi finali dei campionati nazionali.

Il team ha visto, nel 2022, 5 propri atleti diventare campioni regionali, tutti nella specialità Kumite – combattimento -: Alessandro Cuccia, 17 anni, e Eleonora Orecchioni, 17 anni, nella categoria Juniores, Marta Pirina, 13 anni, Ileana Cassitta, 13 anni, nella categoria Esordienti e Riccardo Cuccia, 14 anni, nella categoria Cadetti.

In totale sono 11 gli atleti che hanno partecipato alle fasi finali dei campionati nazionali.

Campionato giovanile.

Nel campionato regionale giovanile sono stati ben 5 gli atleti che, al termine delle 4 tappe annuali, hanno conquistato il titolo regionale 2022: Sabrina Dettori, 10 anni, specialità Kata femminile, under 12, Gabriele Biondi, 11 anni, specialità Kumite maschile, under 12, Alessandro Carta, 14 anni, specialità Kumite maschile, under 14, Lorenzo Maiocchi, 6 anni, specialità Palloncino, under 8 e Ariele Biondi, 6 anni, specialità Percorso, under 8. L’associazione, che ad oggi conta circa 100 atleti di età compresa tra i 4 e i 69 anni, continua a lavorare a progetti inclusivi che coinvolgono nelle attività sportive soggetti con esigenze specifiche e atleti affetti da invalidità e disabilità, in un’atmosfera di piena compartecipazione e condivisione che rappresenta per tutti un’ occasione di crescita sportiva e personale.

Sabrina Dettori Una fase dei campionati giovanili

