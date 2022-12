I lavori dell’università di Olbia.

Prende sempre più forma l’Università di Olbia. La prima pietra era stata già posata a novembre con la consegna delle chiavi della sede amministrativa nel palazzo ex Expo al Consorzio Universitario. Ora si va avanti con l’iter che porterà presto in centro l’Università di Olbia con le aule e altri uffici, che al momento si trovano all’aeroporto.

Il prossimo passo sarà quello dello spostamento della sede presso il palazzo Giordo, quello che un tempo ha ospitato tre importanti punti vendita come Upim, Standa e Oviesse. “Sta per essere bandita la gara per la progettazione e i lavori del palazzo”, dichiara il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

La rinascita degli storici palazzi di Olbia.

È proprio nei palazzi più importanti della città che avranno luogo le sedi universitarie, trasformando Olbia in una cittadella universitaria. Uno è l’ex sede della guardia di finanza, il palazzo che si trova al corso Umberto, a pochi passi da piazza Regina Margherita. Un altro importante stabile che verrà impiegato per lo sviluppo dell’ateneo olbiese è l’ex albergo ferroviario di via Vittorio Veneto, davanti alla nuova stazione. Sarà la sede della Casa dello Studente.

Un altro complesso molto importante di Olbia che sarà recuperato e destinato allo sviluppo dell’ateneo cittadino è il complesso di edifici dell’ex Geovillage. Dopo il fallimento della società che ne era proprietaria, il Cipnes ha chiuso l’accordo da 10 milioni per entrare in possesso delle strutture che accoglieranno un vero e proprio campus universitario. A che in via Dei Lidi negli stabili del SEP nascerà un’importante polo dell’università olbiese, con annesso campus, che probabilmente sarà destinato alle discipline universitarie legate al mare.

