Serie C, l’Olbia perde in casa contro la capolista, ma festeggia la salvezza

L’Olbia si salva per effetto dei risultati dagli altri campi.

L’Olbia calcio festeggia la salvezza con una giornata di anticipo in una stagione altalenante, probabilmente di assestamento dopo la chiusura del precedente campionato ai playoff guidata da Canzi. La sconfitta della Vis Pesaro contro la seconda in classifica Cesena, rende matematica la salvezza dei bianchi guidati da Occhiuzzi, nonostante la sconfitta di oggi contro la Reggiana, fortissima capolista del girone. La vittoria dell’ Alessandria contro l’ultima in classifica Aquila Montevarchi, infatti, potrebbe portare all’ultima giornata Alessandria e Olbia a pari punti, ma l’Olbia sarebbe salva per via della classifica avulsa, in virtù dei punti negli scontri diretti – vittoria casalinga per 4 a 0 e pareggio per 1 a 1 ad Alessandria -.

La partita.

La Reggiana passa già al terzo minuto, con Cauz, che spinge in rete un pallone facile facile. I bianchi si riorganizzano, senza correre grossi pericoli, reclamano un rigore su Dessena e pareggiano al 37′ con un perfetto calcio di punizione del solito Ragatzu. Solo 5 minuti dopo la Reggiana torna avanti col gol di rapina di Guiebre, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nel secondo tempo la Reggiana sembra più determinata nel cercare la rete, e la sfiora con Lanini al 57′. I bianchi rispondono con una punizione di Emerson parata dal portiere granata al 61′. L’ultima mezz’ora si gioca soprattutto a centrocampo, senza particolari problemi per i due portieri.

